قبل إصابته بساعات| هكذا حقق محمد الشناوي حلم طفل فلسطيني.. بطل مصر الإنسان

الشناوي يحقق حلم طفل فلسطيني.. حلم بسيط لطفل فلسطيني، وسط الحرب ومعاناته وإصابته إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله، ليمكث الطفل “علي مشتهى” في إحدي المستشفيات بقطاع غزة لتلقي العلاج، وهو يناشد بطلب وحلم صغير.

ورغم الحرب التي تشهدها فلسطين وإصابة الطفل علي مشتهى، يحلم الطفل الفلسطيني التحدث والمقابلة مع حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي، وعبر عن مدي حبه للنادي الأهلي، ليتحقق حلم الطفل الفلسطيني علي مشتهى.

بحب النادي الأهلي

وفي خلال لقاءات تلفزيونية مع الطفل الفلسطيني، عبر علي مشتهى عن مدي حبه للنادي الأهلي، وحلمه لرؤية ومقابلة الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمي القلعة الحمراء، واستجاب النادي الأهلي له في الحال.

وقال الطفل الفلسطيني علي مشتهى: "نفسي ألبس قفازات الأهلي.. وزي الأهلي بس بالأخير لبست هذه القفازات.. بقولهم خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عالجوني بس، وأشوف الشناوي قدوتي وقدوة كل واحد بيحب النادي الأهلي.. كان نفسي أكون حارس الأهلي زي الحارس الشناوي، وكنت نفسي أشوف الشناوي وألبس قفاز الشناوي وزِيُّه".

استجابة النادي الأهلي

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رسالة من سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، استجابة لرغبة الطفل الفلسطيني علي مشتهى، قائلًا: "رسالة ابننا الفلسطيني علي وصلت.. ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي".

محمد الشناوي يحقق حلم علي مشتهى

وعن رغبة الطفل الفلسطيني علي مشتهى، في رؤية الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حقق الشناوي حلم الطفل الفلسطيني من خلال مكالمة فيديو، ونشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق فيديو لمحادثة الشناوي مع الطفل الفلسطيني علي مشتهى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال الشناوي للطفل الفلسطيني علي مشتهى: "أنا في بطولة كأس أمم أفريقيا، وأنا مبسوط إني شوفتك ونخلص بس البطولة وهجيبك عندنا في مصر علطول"، وعلق الطفل "علي" علي مكالمة الشناوي قائلًا: "أنا مبسوط وما كنت مصدق، وقلت للشناوي نفسي اتدرب معك، أنا بحبك وأنت مثلي الأعلى، وأنا واثق إن مصر راح تفوز اليوم، ومنتخب مصر هيروح ومعه الكأس".

أحنا شعب واحد

وعلق الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، خلال تصريحات له، علي حرص محمد الشناوي لتحقيق حلم الطفل الفلسطيني علي مشتهى، وأكد هاني أبو رزق علي اهتمام الشناوي بالحالة الإنسانية للطفل الذي تعرض منزله للقصف الإسرائيلي في مخيم النصيرات، واستقباله رسالة من حارس منتخب مصر يبدي فيها رغبته بإجراء محادثة مع مشتهي.

وأوضح أبو رزق في تصريحاته: "قال الشناوي إننا شعب واحد وأظهر دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ضد الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وعن حماسه لمساندة الطفل مشتهي خلال إصابته والاطمئنان على حالته الصحية وتقديم كافة سبل العون له".

كواليس مكالمة الشناوي

وعقب الصحفي الفلسطيني: "حاولت العودة مرة ثانية إلى الطفل في مستشفى شهداء الأقصى حتى يعلم بما جرى مع الشناوي، لكنني اكتشفت أن حالته استدعت نقله إلى المستشفى الإندونيسي جنوبي غزة، لذلك توجهت إلى هناك في أسرع وقت، وعند وصولي إلى المستشفى الإندونيسي أبلغت الإدارة بضرورة لقاء الطفل من أجل إتاحة الفرصة له للتواصل مع نجم مصر والأهلي، لكن طلبي قوبل بالرفض نظرا للوضع الصحي له، وأخبروني بأهمية الانتظار حتى يتعافى ويخرج من المكان".

وتابع أنه لم يتسن لنا إتمام الاتصال بين الشناوي ومشتهي، وتم تأجيل اللقاء لحين تماثله للشفاء، ومضت الأيام وسافر الحارس مع منتخب مصر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ثم خرج الطفل من المستشفى.

وأوضح: "لم يصدق مشتهي رؤية الشناوي أمامه عبر الهاتف من شدة فرحته، أبلغه تمنياته بأن يسافر ذات يوم إلى مصر حتى يتمكن من التدرب معه على مهارات حارس المرمى، ليؤكد قائد الأهلي سعيه لتحقيق هذا المطلب في القريب العاجل بعد عودته من كوت ديفوار".