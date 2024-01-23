عمرو أديب: تاني هتقولولي سعودي؟.. أيوه وافتخر

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يفخر بحمله للجنسية السعودية، مشيرًا إلى أن «المملكة بلد الحرمين وتحتضن ملايين المصريين».

وكتب عمرو أديب عبر حسابه علي "x" "تانى حتقولولى سعودى ايوه سعودى وافتخر.. هو انا اخدت الجنسية الإسرائيليه انا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدوله اللى محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللى ما اتخلى عن مصر او اي بلد عربى.

وتابع عمرو أديب: "وبعدين الجنسيه مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقى . سعودى مصري عربى مسلم وافتخر وكفايه تضييع وقت فى امور احنا فى غنى عنها.. عالمنا العربى محتاجنا واوطانا كمان محتاجانا".



