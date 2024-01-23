تسليم 20 طن سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالي غزة.. صور

سلَّمت وزارة الأوقاف المصرية ٢٠ طن سلع غذائية للهلال الأحمر المصري لتسليمها لأهالي غزة مساء اليوم الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤م بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وفي إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، قررت وزارة الأوقاف المصرية، تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن ( ٢٠ طن لحوم من صكوك الإطعام و ٢٠ طن سلع غذائية) يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري ، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنا من لحوم الإطعام و ٢٢٠ طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه.

وتم تنفيذ المساعدات بمعرفة تحيا مصر و ٦٠ مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غذائية.

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