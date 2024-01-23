آية عبدالله ومجد القاسم يطرحان فيديو كليب دويتو "نامي بعيوني"

طرحت المطربة آية عبدالله، دويتو بين المطرب السوري مجد القاسم أغنية، "نامي بعيوني" ، باللهجة السوريه وهي من كلمات يامن عامر وألحان وجدي الصايغ توزيع جعفر اسماعيل مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

جدير بالذكر أن دويتو الاول مع المطرب السوري مجد القاسم اغنية "لو هتكلم عن مصر" وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير. وهي من كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق ، وألحان محمد فهمي عبد الحميد.

ويقول مطلع الأغنية

قصتنا قصة عشاق

مكتوبة بحب وإحساس

عنوانا بحر الأشواق

بتحكي فيها كل الناس

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

انتي عشقي وغرامي وغيرك بالدنيا ما لي

وانت عمري وإحساسي .. يا أغلى وأطيب ناسي

وانت القمر لو ناسي .. وشمس التشرق بالعالي