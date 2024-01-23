عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

آية عبدالله ومجد القاسم يطرحان فيديو كليب دويتو "نامي بعيوني"

صدى البلد

طرحت المطربة آية عبدالله، دويتو بين المطرب السوري مجد القاسم أغنية، "نامي بعيوني" ، باللهجة السوريه وهي من كلمات يامن عامر وألحان وجدي الصايغ توزيع جعفر اسماعيل مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

جدير بالذكر أن دويتو الاول مع المطرب السوري مجد القاسم اغنية "لو هتكلم عن مصر" وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير. وهي من  كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق ، وألحان محمد فهمي عبد الحميد.

 

 

ويقول مطلع الأغنية

قصتنا قصة عشاق
مكتوبة بحب وإحساس
عنوانا بحر الأشواق
بتحكي فيها كل الناس 
نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي
نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي
انتي عشقي وغرامي وغيرك بالدنيا ما لي
وانت عمري وإحساسي .. يا أغلى وأطيب ناسي
وانت القمر لو ناسي .. وشمس التشرق بالعالي

المطرب السوري مجد القاسم المطربة آية عبدالله أنت عمري آية عبدالله فهمي عبد الحميد مجد القاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

موضوعات متعلقة

رجعت لبيتي.. خالد الفايد يتراجع عن الاعتزال ويعود للغناء

وعد البحري تواجه التنمر بـ عندية

عندي فكرة ليسرا محنوش وسعد لمجرد تتصدر التريند وتحقق 2 مليون مشاهدة

هند صبري: ترشح "بنات ألفة" للقائمة النهائية للأوسكار إنجاز عالمي

حقق 4 ملايين دولار.. أبو نسب يتصدر شباك التذاكر السعودي

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

أخبار الفن.. السودانية سارة سليمان: تكفلت بإنتاج فيلمي أجساد بطولية.. ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

ترشيحاتنا

قانوني: الاتفاق على الزواج من أجل الانجاب فقط باطل

أيمن يونس: الهجوم على محمد صلاح وجعني ودفاع ليفربول عنه حاجة تكسف

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

قبل غلق رابط التسجيل.. تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين تناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بسبب مخطط خطير في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ