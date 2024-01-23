خطورة واي فاي الأماكن العامة.. خبير يحذرمن سرقة الحسابات البنكية والسوشيال ميديا

قال المهندس وليد حجاج، الخبير التكنولوجي في أمن المعلومات، إنه يوجد خطوات يجب اتباعها لحماية حسابك البنكي، مشددا على عدم إعطاء أي بيانات خاصة بك لأي متصل تحت مسمى أي جهة مثل كود أو تفاعل على أي تطبيق سواء شركة أتصالات أو بنك.

أضاف « حجاج » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" أن أكثر الطرق أماناً أن تتواصل مع البنك الخاص بك على أرقامه المعروفة أو تزور أقرب فرع لك.



أشار الخبير التكنولوجي في أمن المعلومات، إلى أن يجب أن تفعل على الموبايل رقم سري معقد وليس رقم سهلاً، لا تعمل أي معاملة بنكية من أي نوع من واي فاي فيري مثل الكافيهات والمطاعم منوهاً إلى أن إذا أردت فتح أي أبلكيشن يحتاج إلي اسم مستخدم ورقم سري يجب فتحه في واي فاي المنزل أو تشغيل البيانات ما يسمى بالداتا، ولا يجب فتح أبلكيشن من واي فاي الأماكن العامة.