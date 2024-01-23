9 ملايين مقيم.. المنظمة الدولية للهجرة تكشف أعداد الأجانب في مصر

مصر تفتح أبوابها على مصراعيها لأي لاجئ مراعاةً للإنسانية

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر منضمه لأتفاقية للامم المتحدة الخاصة باللاجئين من سنة 1951 وتفتح أبوابها على مصراعيها لأي لاجئ لمصر مراعاةً للإنسانية.

أضاف « الكدواني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية"عزة مصطفى" أن مصر تحرص على هذا الدور ورئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بخصوص تدقيق أعداد الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بطرق غير المشروعة أن يتقدمه خلال 3 أشهر أبتداً من يناير 2024 لإصدار بطاقة هوية وبطاقة إقامة من خلال تحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير لمصلحة الجوازات 1000 دولار لكل أجنبي.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن من حق مصر أن تعرف من يقيم على أرضها، منوهاً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أصدرت بيان أوضحت فيه أن اعداد الأجانب المقيمين في مصر 9 مليون أجنبي.