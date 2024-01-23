متحدث الرئاسة: نحن نتجه لعالم قوي.. روسيا ومصر قوة واحدة من قديم الزمان

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن علاقة مصر بدولة روسيا علاقة تاريخية متجددة وهي نقطة مهمة جداً وهناك الكثير ما يربط الشعب الروسي مع الشعب المصري منذ القرن الماضي حتى الآن.





وأضاف « فهمي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" أن هذه العلاقة تأتي في أطار دولة مستقلة قوية قادرة على حماية مصالحها وعلى أتباع مصالحها مع الجميع بنفس الدرجة وبنفس القوية، موضحاً أن هذا مبادئ السيد رئيس الجمهورية تكون على احترام متبادل وإخلاص بين الدول بين الدول لصالح شعوبها وعدم تدخل في شؤون الدول.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر أصبحت الآن في تجمع بريكس ، والهدف منها دولة مستقلة وعلاقات قوية بين الدول ، منوهاً إلى أن نحن نتجه إلى عالم قوى بعلاقات كبرى مختلفة .



