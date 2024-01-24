أستاذ هندسة طاقة: صب القاعدة الخرسانية للمفاعل الرابع بمشروع الضبعة يحل أزمة الكهرباء

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنه تم بدأ صب القاعدة الخرسانية للمفاعل الرابع بمحطة الضبعة وهذا دليل أننا انتهينا من صب القاعدة الخرسانية للأول والثاني والثالث، مضيفاً أن هذا مؤشر جيد لأن المشروع مستمر بخطوات ثابتة وبجدول جيد.





وأضاف « سلماوي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن من المتوقع الوحدة الأولى تدخل الخدمة عام 2028 والوحدة الثانية والثالثة عام 2029 والوحدة الرابعة عام 2030، موضحاً أن هذا دليل أننا نسير على جدول ثابت بخطوات ثابتة.





وأشار أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن أهمية المشروع هي فكرة استراتيجية الطاقة في مصر وتنويع مصادر الإنتاج من خلال تنويع الطاقة المستخدمة مثل الطاقة الكهربائية وإلا يقتصر إمداد الطاقة و التشغيل على مصدر أو مصدرين محددين.







