عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة طاقة: صب القاعدة الخرسانية للمفاعل الرابع بمشروع الضبعة يحل أزمة الكهرباء

الضبعة
الضبعة

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنه تم بدأ صب القاعدة الخرسانية للمفاعل الرابع بمحطة الضبعة وهذا دليل أننا انتهينا من صب القاعدة الخرسانية للأول والثاني والثالث، مضيفاً أن هذا مؤشر جيد لأن المشروع مستمر بخطوات ثابتة وبجدول جيد.


وأضاف « سلماوي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن من المتوقع الوحدة الأولى تدخل الخدمة عام 2028 والوحدة الثانية والثالثة عام 2029 والوحدة الرابعة عام 2030، موضحاً أن هذا دليل أننا نسير على جدول ثابت بخطوات ثابتة.


وأشار أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن أهمية المشروع هي فكرة استراتيجية الطاقة في مصر وتنويع مصادر الإنتاج من خلال تنويع الطاقة المستخدمة مثل الطاقة الكهربائية وإلا يقتصر إمداد الطاقة و التشغيل على مصدر أو مصدرين محددين.
 



 

الضبعة مفاعل الرابع حافظ سلماوي الكهرباء أزمة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

ترشيحاتنا

فرصة للمحامين.. وظائف جديدة بوزارة النقل

مصر تحقق الحلم النووي.. لمحة على تاريخ محطة الضبعة

لأول مرة في تاريخه|الموريتانيون يحتفلون بتأهل منتخبهم لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر .. تفاصيل

رئيس فنزويلا يكشف عن إحباط مُخطط لاغتياله في 2023 .. تفاصيل

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامشير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص جدا.. سعر فستان هنا الزاهد يثير الجدل| لن تتخيل

مجوهرات وعملات وذهب.. اكتشاف «كنز علي بابا» في مقبرة غامضة بإيطاليا|شاهد

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ