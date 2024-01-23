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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة: الموقف المالي يغطي مشروع الإسكان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق،  لاتخاذ العديد من القرارات لسرعة الانتهاء من مختلف جوانب توصيل مرافق المشروع، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من مرافق المشروع  في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أن المراقب المالي للمشروع أوضح خلال الاجتماع أن الموقف المالي يغطي المشروع كاملًا.

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وأوضح المستشار الإعلامي، أنه تم اتخاذ قرارات عديدة لسرعة إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع والانتهاء من جميع البنود الخاصة بالمشروع وتوصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي بشكل متكامل ومستوف للشروط، والتشديد على تشكيل لجان متابعة لسرعة إنهاء البنود الناقصة وتشغيل مرافق الكهرباء والصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المطلوبة، ووفق جدول زمني محدد.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الجهات الخارجية المسئولة عن مرافق الصرف الصحي وعدت بسرعة توصيل الصرف، كما وعدت بزيادة الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع على مراحل.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مشروع إسكان جامعة القاهرة محافظ الجيزة

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