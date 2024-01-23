وزير البترول الأسبق: المحطات النووية لا تعمل إلا في دول قادرة على استيعابها

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن مشروع الضبعة النووي يفيد مصر في الكثير حين بدأ تشغيله في عام 2026، مضيفاً أن لدينا الكثير من المشاكل بخصوص الطاقة الكهربائية لأننا نعتمد على مصدرين وهم الغاز والمنتجات البترولية مثل السولار أو المازوت.





وأضاف « غراب » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن السولار والمازوت والغاز لهم أثار بيئي غير صحي وليس أفضل استخدام للطاقة الكهربائية وتحديداً الغاز.





وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن أننا نوفر كل ميجا وات هننتج بدلاً منها بطاقة بديلة وسنوفر الغاز لاستخدامات أخرى، منوهاً إلى أن الدولة تدور على خليط طاقة وتعمل على أن يكون لدينا جميع أنواع الطاقة، لأننا لدينا جميع الإمكانيات المتطورة والحديث.





