خالد شعيب يوجه باستغلال إمكانيات وموارد محافظة مطروح

وجه محافظ مطروح خالد شعيب، بأهمية استغلال إمكانيات وموارد مطروح خاصة وأنها تطل على ساحل يمتد إلى 450 كم على البحر المتوسط، مشددًا على ضرور ة استثمار ذلك وخاصة في الثروة السمكية وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم/الثلاثاء/، الفرق الفائزة في مسابقة صيد الأسماك للهواة التي نظمتها أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية صيادين مطروح، بمشاركة 78 متسابقًا من خلال 13 فريقًا منها 4 فرق سيدات و9 فرق رجال.

أوضح شعيب، أن ذلك ما تسعى إليه جهود الدولة حاليًا مع الترحيب بكافة المقترحات، مع تشجيع الصيادين والهواة على تنظيم المزيد من المسابقات الرياضية بما يعود بالنفع والاستغلال الأمثل للثروة السمكية وكذلك الترويج السياحي للمحافظة مع ما تمثلة هواية صيد الأسماك من سياحة ترفيهية وتشجيع الرياضة والمنافسة.

ورحب المحافظ، بمثل هذه المسابقات التي توفر روح المنافسة الطيبة بين الفرق المشاركة، موجهًا الشكر للجهود المبذولة في تنظيم هذه المسابقة الرياضية لصيد الأسماك بين الهواة، وكذلك للقائمين عليها والمنظمين، مؤكدًا أن محافظة مطروح لا تألو جهدًا في تقديم كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء من حيث الاستضافة أو التنظيم، وكذلك وجه الشكر للنائب عيسى أبو تمر أمين عام حزب حماة الوطن، ولجمعية صيادين مطروح، ولجميع المشاركين على الاهتمام والدعم لهذا النوع من البطولات والمنافسة للصيادين والهواة.

حضر التكريم أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وعيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة وطن بمطروح، وعمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعبد الناصر تماوى رئيس جمعية صيادين مطروح، والشيخ عبد المالك تماوى شيخ الصيادين بمطروح، ومحمود العتريس رئيس جمعية صيادين السلوم سابقًا.