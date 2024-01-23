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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها وأنوثتها داخل الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين انظار جمهورها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميرنا نور الدين داخل احدي صالات الجيم وهى تستعرض رشاقتها ولياقتها وجمالها بإطلالة رياضية ملفتة مرتدية بنطال مجسم مع كت بنفس اللون وتركت شعرها منسدلا بطريقة عشوائية، نالت اعجاب متابعيها.

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

 

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