لتوليد الكهرباء.. علي عبد النبي: الطاقة النووية أفضل من الشمسية والرياح

قال الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن لتوليد الكهرباء نحتاج لتسخين المياه لينتج عنه بخار لتدوير التوربينات ثم التربينة تدور المولد وبعدها ينتج توليد الكهرباء، مضيفاً أن يمكننا الحصول على بخار من حرق الفحم أو تسخين المياه أو حرق حرق بترول.





وأضاف « عبد النبي » خلال لقائه لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" أن نظافة المحطات النووية مثل نظافة المحطات المائية لا ينتج عنها أي تلوث، موضحاً أن الطاقة النووية أفضل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.





طاقة نظيفة



وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إلى أن محطات الطاقة النووية تعطينا طاقة نظيفة قوية ومضمونة، منوهاً إلى أن ويمكن مصر تدخل ربط مع شبكات الكهرباء في أوروبا.



