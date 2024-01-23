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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة غدا

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة استعداداته تأهبا لملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غداً /الأربعاء/، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.


وأعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة زعيم الثغر حيث دخل الفريق معسكراً مغلقا مساء اليوم/الثلاثاء/؛ استعدادا للقاء.


وضمت قائمة سموحة كلا من الهاني سليمان، وشريف رضا، وحسين تيمور، وعبد الرحمن عامر، ومحمد أشرف، وميدو مصطفى، وبركات حجاج، وحسام هريدي، وإسلام جابر، ومحمود وحيد، ودوكو دودو، وأبو بكر ليادي، وايمانويل ايهوزو، وحمدي علاء، ومحمد سعيد، وإبراهيم جامبو، وفادي فريد، وعمرو قلاوة، وأحمد خالد ، ومصطفى البدري، ولحسن دهدوه، وحسين فيصل.

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