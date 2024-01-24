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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار فيات تيبو 2024 في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، وتتوفر بعدة فئات، كما تأتي بتصميم سيدان واخر هاتشباك.

فيات تيبو موديل 2024

مواصفات فيات تيبو موديل 2024

حصلت فيات تيبو موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة

تستهلك فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.

 

تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

فيات تيبو موديل 2024

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2024

فيات تيبو موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة 1,225,000 جنيه

فيات تيبو موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة 1,400,000 جنيه

فيات تيبو موديل 2024 فيات تيبو فيات تيبو كاميرا LED

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