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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على أنواع البهاق وما هو الأقل انتشارا والأعراض والعلاج؟

تعرف على أنواع البهاق
تعرف على أنواع البهاق وأيهما الأقل إنتشار والأعراض والعلاج

البهاق هو اضطراب جلدي مزمن يتسبب في فقدان اللون في بعض مناطق الجلد، حيث يظهر بقع بيضاء أو فاتحة اللون.

قال الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية والتناسلية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه لا تزال أسباب البهاق غير معروفة تمامًا، ولكن يُعتقد أنها تنجم عن تلف في الجهاز المناعي يؤدي إلى هجوم خلاياه على خلايا الجلد المسؤولة عن إنتاج الصباغ (الميلانين).

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أعراض البهاق

ظهور بقع بيضاء أو فاتحة اللون على الجلد، وقد تكون هذه البقع متناثرة أو مجتمعة.
قد يكون هناك ظهور شعر أبيض في المناطق المصابة.
قد تكون المناطق المصابة أكثر حساسية لأشعة الشمس وتحمر بسهولة.
قد يكون هناك حكة أو حرقة في المناطق المصابة.


أنواع البهاق

البهاق العام: يتميز بفقدان اللون الكامل في الجلد في مختلف مناطق الجسم.
البهاق المحدود: يحدث في مناطق محدودة مثل اليدين أو الوجه أو فروة الرأس.
البهاق الجزئي: يحدث في منطقة جسم معينة،وهو الأقل إنتشار 


علاج البهاق 

لا يوجد علاج مؤكد للبهاق حتى الآن، ولكن هناك عدة خيارات للمساعدة في تحسين مظهر الجلد وتقليل الأعراض:

العلاج بالصبغة: يتضمن استخدام مستحضرات صبغية لاستعادة اللون في البقع المصابة.
العلاج بالضوء: يشمل استخدام الضوء فوق البنفسجي (PUVA) أو الضوء النابض بالليزر لتحفيز إنتاج الميلانين في الجلد.
العلاج الموضعي: يشمل استخدام كريمات أو مراهم تحتوي على مواد مثل الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب وتحسين لون الجلد.
العلاج النفسي: يُستخدم في بعض الحالات للتعامل مع التأثير النفسي للبهاق وتحسين الرضا النفسي والتكيف.
يُوصى بالتشاور مع الطبيب المختص في البهاق لتقييم الحالة وتحديد العلاج الأنسب لك، حيث يمكن للأطباء أن يوفروا خطة علاج شخصية بناءً على خصائص البهاق وتأثيره على الفرد.

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