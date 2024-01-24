لقطات جديدة توثق حادث المريوطية المرعب| شهود عيان يكشفون التفاصيل

حادث المريوطية، تصدر مواقع التواصل عدد كبير من مقاطع الفيديو التي توثق حادث مرعب وقع على محور ترعة المريوطية في الجيزة. وفي الحادث، اصطدمت سيارة نقل من نوع تريلا محملة بالزلط بثماني سيارات أخرى على الطريق الدائري في اتجاه الرماية.

الاصطدام العنيف أدى إلى انقلاب سيارة خاصة وحافلة صغيرة (ميكروباص)، وسقوط سيارتين من أعلى الكوبري، حيث كانت إحداها تحمل أغنامًا.

تم استدعاء فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث لانتشال السيارات المتضررة والبحث عن ضحايا أو مصابين.

تعاطف الكثير مع الضحابا، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة وقوع الحادث، أولها مقطع فيديو وثق لحظة اصطدام سيارة النقل الضخمة بالسيارات التي كانت تقف أمامها.

أما مقاطع الفيديو الأخرى، التقطها شهود عيان ووثقوا لحظة دهس السيارة وسقوطها من أعلى الكوبري، بينما كانت مُحملة بالخراف والتي ظهرت ميتة بالكامل إثر الحادث.