بسمة وهبة تعلق على حادث محور المريوطية: "مش طبيعي.. ولازم السائق يتحاسب"

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الحادث الذي شهده محور المريوطية، بعدما دهست مقطورة عدة سيارات، قائلة: "الحادث مرعب وصادم للناس كلها".



وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الحادث خطير ومروع للغاية بسبب حالة التكدس والازدحام المروري التي شهدتها هذه المنطقة".

وتابعت: "لا أصدق أن التكدس هو السبب، فما حدث ليس طبيعيا، حيث انحرفت المقطورة بشكل فاجئي ما تسبب في سقوط الكثير من السيارات بعدما سقطت من أعلى الكوبري".

وأوضحت بسمة وهبة: "أطالب بالتحقيق مع هذا السائق، لأنه إما كان نائما أو يتعاطى، وطريقة الحادث تؤكد ذلك، أو أنه كان ينتحر، حياة الناس ليست سهلة، ويجب التحقيق مع السائق من هذا المنطلق، وما حصل لم يكن حادثا عاديا".

