عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف صاروخي لقاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أعلنت فصائل عراقية مسلحة مسؤوليتها عن استهداف قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا.

وقامت الفصائل العراقية بقصف حقل غاز كونيكو الذي يوجد فيه قوات أمريكية في محافظة دير الزور السورية

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء إنها  استهدفت برشقة صاروخية قاعدة "كونيكو".

وأفادت وسائل الاعلام المختلفة باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو في العمق السوري برشقة صاروخية وتصاعد اعمدة الدخان من القاعدة بعد الاستهداف.

وجاء القصف بعد ساعات من ضربات أميركية استهدفت الحشد الشعبي في العراق.

 وكان هذا الفصيل العراقي تبنى عشرات الهجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا تضامنا مع غزة.

 وقالت واشنطن إن قواتها في البلدين تعرضت لأكثر من 170 هجوما منذ 18 أكتوبر الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

ترشيحاتنا

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

هل يجوز الصلاة على النبي بنية الشفاء أو تحقيق مطلب معين

انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة اليوم|ماذا سيمتحن الطلاب ؟

ارتقاء 50 شهيدا في خان يونس خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

استهداف صاروخي لقاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ