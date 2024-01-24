استهداف صاروخي لقاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري

أعلنت فصائل عراقية مسلحة مسؤوليتها عن استهداف قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا.

وقامت الفصائل العراقية بقصف حقل غاز كونيكو الذي يوجد فيه قوات أمريكية في محافظة دير الزور السورية

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء إنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة "كونيكو".

وأفادت وسائل الاعلام المختلفة باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو في العمق السوري برشقة صاروخية وتصاعد اعمدة الدخان من القاعدة بعد الاستهداف.

وجاء القصف بعد ساعات من ضربات أميركية استهدفت الحشد الشعبي في العراق.

وكان هذا الفصيل العراقي تبنى عشرات الهجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا تضامنا مع غزة.

وقالت واشنطن إن قواتها في البلدين تعرضت لأكثر من 170 هجوما منذ 18 أكتوبر الماضي.