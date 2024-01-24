مسؤول إسرائيلي: تقارير التقدم في المفاوضات مع حماس "غير صحيحة"

علق مصدر إسرائيلي مسؤول مشارك في المفاوضات مع حماس، صباح اليوم الأربعاء، على التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين الأطراف.

وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب القناة السابعة العبرية، إن "التقارير التي تحدثت عن تقدم في المحادثات وتحقيق انفراجة غير صحيحة".

وأضاف: مما نفهمه أن هناك تصلبا في المواقف على الجانب الآخر".

وقالت تقارير لوسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف لإطلاق النار لمدة شهر يتم خلاله صفقة تبادل أسرى جديدة، وبحسب التقارير فإن هناك خلافات في الرأي بين الطرفين تؤدي إلى تأخير الاتفاق.

وأفادت وكالة "رويترز"، للأنباء، بأن إسرائيل وحركة حماس وافقتا من حيث المبدأ على تبادل للمحتجزين وهدنة تستمر شهرًا.

وذكرت أن حماس تسعى للتوصل إلى صفقة شاملة لوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في حماس قولها، إن إسرائيل عرضت إنهاء الحرب مقابل إخراج حماس 6 من كبار قادة الحركة من غزة بينهم زعيمها يحيى السنوار.

وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب والحركة وافقتا بنسبة كبيرة على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرًا.