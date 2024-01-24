تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.
ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ستحدده كل محافظة على حدة وفقا لموعد اعتماد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر ان يكون بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ، تكون مسئولية كل محافظ في محافظته.
حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدرجات
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم إعلانها بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثلما يعتقد البعض.
توزيع الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
أكدت المدارس الإعدادية أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإعدادى 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.
وقالت المدارس إن درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالترم الأول كالتالي :
اللغة العربية : 40 درجة
اللغة الانجليزية : 30 درجة
الرياضيات : 30 درجة
الدراسات : 20 درجة
العلوم : 20 درجة
مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
أكدت كنترولات الشهادة الإعدادية أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مطمئنة ونسبة النجاح عالية في جميع المواد.
وكان قد حرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على طمأنة الطلاب على الشفافية في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الطلاب يأتي في المقام الأول .
ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية .
- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح .. وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
- مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ، ثم الدرجة المعطاة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها .
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لاى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة .
- تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع .
- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة