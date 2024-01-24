تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ستحدده كل محافظة على حدة وفقا لموعد اعتماد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر ان يكون بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ، تكون مسئولية كل محافظ في محافظته.

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولية إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدرجات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ، سيتم إعلانها بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثلما يعتقد البعض.

توزيع الدرجات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت المدارس الإعدادية أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإعدادى 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.



وقالت المدارس إن درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالترم الأول كالتالي :

اللغة العربية : 40 درجة

اللغة الانجليزية : 30 درجة

الرياضيات : 30 درجة

الدراسات : 20 درجة

العلوم : 20 درجة



مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت كنترولات الشهادة الإعدادية أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مطمئنة ونسبة النجاح عالية في جميع المواد.

وكان قد حرص أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على طمأنة الطلاب على الشفافية في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الطلاب يأتي في المقام الأول .

ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

