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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفتها بـ "العدوان".. الحكومة العراقية تتعهد باتخاذ إجراءات ضد الضربات الأمريكية

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية على العراق

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الضربات الأمريكية على بابل والأنبار، ووصفتها بـ"العدوان".

وقالت الحكومة العراقية: "نعتبر الضربات الأميركية عدوانا على السيادة وأمن الشعب العراقي".

وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الضربات الأمريكية ومنها تقديم شكوى لمجلس الأمن.

وأفادت  الحكومة العراقية بمقتل اثنين وإصابة 4 في الضربات الأمريكية على مواقع للحشد.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف مسلحيها.

وذكر بيان منسوب لقيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي: أن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "قد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي المقاتل (علي انور صبيح الساعدي) ، واصابة اثنين من رفاقه بجروح".

وأشار البيان إلى أنه "في الساعة 0030 ارتكبت القوات الأمريكية اعتداء إجرامي أخر باستهداف مبنى تدريب مقاتلينا ( الكلية العسكرية) في قاطع جرف النصر ، ما أدى الى تدميره والاضرار بالمقرات المجاورة له".

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