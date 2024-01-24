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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة

صدى البلد

قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

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   وأشارت " رشا عبد العال "  أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة ، و التأكد من أنه لم يتم إدراج  الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع  ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد ، مشيرة إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.  

   وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم،  لافتة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.

وللإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf


ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]

و كذلك يمكن للممولين متابعة الموقع الرسمي للمصلحة علي الرابط التالي 
https://www/.eta.gov.eg/\

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax

و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

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