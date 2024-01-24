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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

شاب ينجو من الموت
شاب ينجو من الموت بأعجوبة بحادثة ولا أغرب .. تفاصيل كاملة

في حادثة تعد ولا أغرب، ظل شاب برازيلي يدعى ماتيوس ويبلغ من العمر 21 عاما على قيد الحياة وذلك لمدة 4 أيام، مع استقرار رصاصة من عيار 9 ملم في رأسه وقد احتفل الشاب بالعام الجديد مع أصدقائه وذلك في مدينة "كابو فريو" وذلك بين الحشود، وفجأة قد سمع ضجيجا عاليا قد أعقبه ألم حاد في رأسه، والذي قد تحسسه ليجد دماء تسيل منه."

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وفق ما أوردت "ديلي ميل" ولحسن حظه، قد تواجد طبيب في مكان الواقعة فحاول مساعدته على وقف النزيف وذلك من خلال وضع الثلج على الجرح، وفي اعتقاده  أن أحدهم قد ألقى حجرا بشكل عشوائي وأصاب ماتيوس وذلك عن طريق الخطأ إلا أن ماتيوس قد استمر في احتفاله مع أصدقائه وقاد سيارته عائدا للمنزل وذلك لمسافة 300 كيلومتر.
 

عقب ذلك بأربعة أيام، ذهب للعمل  وبعد عودته أخذ قيلولة، بدأ بالشعور  بأن  ذراعه اليسرى يوجد بها بعض الألم، ليتوجه مباشرة إلى مستشفى خاص محلي، فقد أخبر الأطباء عن الحجر والذي تلقاه في رأسه وذلك قبل أربعة أيام.

 

ليتلقى صدمة واكتشافه من خلال الأشعة المقطعية أن الحجر الذي شعر أنه قد أصاب رأسه كان رصاصة قد استقرت في رأسه ولكنه خضع  لعملية جراحية ونجا من الموت بأعجوبة.

ألم حاد قيلولة عملية جراحية

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