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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

صدى البلد

أثار مقطع فيديو، الكثير من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وثق المقطع لصدمة، وأظهر كيف تم فقدان طفل صيني يبلغ من العمر حوالي عامين، لحياته، في حادث مروع لم يستغرق سوى لحظات، وذلك بعدما دهسه والده بالسيارة عن طريق الخطأ.

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 ظهر الطفل في مقطع الفيديو في أثناء نزوله من السيارة مع والدته، ليقفا بعد ذلك على الرصيف، فبينما كانت الأم منشغلة بترتيب أغراضها، سقط الطفل على الأرض.

وفي نفس اللحظة، وقبل أن تتمكن الأم من محاولة إنقاذ ابنها، فقد تحرك الأب بالسيارة، ودهس الطفل أسفل العجلات. 

وقد أظهرت اللقطات الأخيرة من الفيديو الأم وهي تصرخ وتحاول منع زوجها من القيادة، لكن بعد فوات الأوان.

وأعرب العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهم على وفاة الطفل، كما أشاروا إلى أن الأب لم يكن له دخل أو أي ذنب في وفاة الطفل، وكذلك الأم، وأن الأمر برمته حادث مأساوي.

حادث مأساوي دهس طفل

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