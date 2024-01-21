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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بطريقة ولا أغرب.. عارضة أزياء خمسينية شهيرة تثير جدلا ببشرة أصغر سنا

صدى البلد

أثارت  فيكتوريا بيكهام  Spice Girl السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من الجدل وذلك  بنصائحها حول العناية بالبشرة  وكيفية الحصول على بشرة خالية من العيوب وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

أشارت فيكتوريا البالغة من العمر 49 عامًا أنه ليس سراً أن  مستحضرات العناية بالبشرة الاحترافية هي مفتاح البشرة القوية والشبابية.

لفتت  فيكتوريا أن إحدى الأدوات المستخدمة في روتين التجميل الخاص بها هو مصباح LED لتحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب. 

 

شاركت مصممة الأزياء مؤخرًا صورة لها وهي ترتدي قناع الوجه على سريرها، ملفوفًا في ثوب من مجموعتها.  

 

في حين أنه من غير المؤكد ما هي العلامة التجارية التي تفضلها فيكتوريا بناءً على قصصها، فمن الواضح أنها تستمتع بقضاء الضوء الأزرق، المشهور بفوائده المضادة للبكتيريا وقدرته على تحسين لون البشرة وملمسها.

 

وفقا لموقع  WebMD   الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في خلايا و يمكن أن يؤدي إلى التصبغ وتسريع الشيخوخة. 

فيكتوريا بيكهام روتين التجميل إنتاج الكولاجين قناع الوجه

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