بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

مشروع ولا أغرب أطلقه فنان فرنسي؛ بعدما حوَّل حافلة إلى حمام سباحة، وإذا نظرت إليها من بعيد؛ فقد يبدو لك أنها حافلة منقلبة على جانبها على الطريق.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، تتسع الحافلة للعديد من الأشخاص، فبعد أن انقلبت؛ حولها صاحبها إلى حمام سباحة، وذلك بعد تعرضها لحادث.

وصمم الفنان بينيديتو بوفالينو، المسبح، بالتعاون مع إحدى الشركات، في محاولة للمساعدة على القيام بتنشيط الثقافة في فرنسا.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم قلب الحافلة على جانبها، وتجريدها من الداخل، والسماح بملئها بالماء، وإجراء بعض التعديلات الإضافية؛ لجعلها مانعة لتسرب الماء.

وأضاف أيضًا نظام تدفئة لحمام السباحة، حيث تم رفع درجة الحرارة إلى ما بين 27 و29 درجة مئوية؛ لمساعدة السباحين على مواجهة الظروف الباردة في شمال فرنسا.