خارجية فلسطين: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر بحرب الإبادة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بفرض أجندته الشخصية على العالم، ويتفاخر بمواصلة حرب الإبادة لـ 6 أشهر أخرى في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، أنه لم يبق في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي مادة لم تخرقها إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما أدانت الوزارة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم 110 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أن الاحتلال الإسرائيل يبيد كل شيء في المناطق الحدودية لـ قطاع غزة.