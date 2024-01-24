عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية فلسطين: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر بحرب الإبادة

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بفرض أجندته الشخصية على العالم، ويتفاخر بمواصلة حرب الإبادة لـ 6 أشهر أخرى في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، أنه لم يبق في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي مادة لم تخرقها إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما أدانت الوزارة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم 110 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أن الاحتلال الإسرائيل يبيد كل شيء في المناطق الحدودية لـ قطاع غزة.  

الاحتلال يقصفنا من كل مكان.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة في غزة

3 مناطق.. جيش الاحتلال ينشر إحصائيات آخر 24 ساعة من حرب غزة

وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

الاحتلال يقصفنا من كل مكان.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة في غزة

3 مناطق.. جيش الاحتلال ينشر إحصائيات آخر 24 ساعة من حرب غزة

اعتراف عبري يضرب أحلام نتنياهو في غزة.. لن يحقق شيئا

حكومة غزة: الاحتلال يحاصر النازحين في خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح

جحيم على الأرض.. النرويج تدعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

ترشيحاتنا

سويلم: نسعى دائمًا للاستفادة من أحدث الوسائل لرفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه

مجلس الصحفيين يهنئ الشعب المصري بعيدي ثورة 25 يناير والشرطة

الصحفيين: عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل

نذرت نذرا ولا استيطع الوفاء به فماذا أفعل؟.. اعرف التصرف الشرعي

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة

لا ننقل معدات للعدو.. عشرات الإسرائيليين يعترضون شاحنات المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينجو من الموت بأعجوبة في حادث غريب.. تفاصيل كاملة

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ