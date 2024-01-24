الصحفيين: عقد المؤتمر العام السادس في مايو المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في اجتماعه المنعقد أمس، الثلاثاء 23 يناير 2024، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو القادم، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، على أن يتواكب عقد المؤتمر مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.

وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة، على أن يترأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر.

وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر.

كما قرر المجلس فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة، ودعوة جميع الجهات المعنية بتطوير الصحافة ومستقبلها، وكذلك المؤسسات الصحفية بمختلف تنوعاتها، والمؤسسات العلمية بالجامعات وفي مقدمتها أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكذلك في كليات الإعلام المختلفة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، والذي يناقش مستقبل المهنة والتحديات التي تواجهها، على المستوى التشريعي والاقتصادي والمهني، وكذلك على مستوى التطوير والتدريب.

