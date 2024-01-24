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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام برنامج التطريز اليدوي للفتيات بأسوان بالشراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

تابع فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان جهود برامج التدريب المهنى المنفذة بمواقع التدريب المختلفة التابعة للمديرية ، وبناءاً على بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى للتدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين على المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وأثارها الإيجابية على رفع مستوى الدخل لهؤلاء الشباب وتوفير حياة كريمة لهم ، وخوضهم تجربة العمل الحر ، وخلق فرص عمل ذاتية لهم لمواكبة الإتجاهات الإقتصادية فى سوق العمل .

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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 مهنتك مستقبلك

ولفت فوزى صابر بأنه تم الإنتهاء من فعاليات تنفيذ برنامج التطريز اليدوى ، والذى تم تنفيذه على مدار ٣٦ يوم تدريبى  حيث تم تدريب الفتيات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، ثم تعلم بدايات فن التطريز وصولاً لمستوى متقدم من تنفيذ الرسومات على الإطارات والشنط المصنوعة من نوع معين من القماش على غرار المنتجات السياحية ، وكذلك الرسم على الملايات والتيشيرتات و البارتفيهات ، وقد تلاحظ تدرج المستوى المهارى للمتدربات ، بما يؤهلهن لتنفيذ أى رسومات على أى منتج بشكل إحترافى.

 

وقد قدمن المتدربات الشكر للوزارة والمحافظة ولمنظمة الأغذية لتوفير مثل هذه التدريبات وبشكل مجانى وحصولهم على مزايا نقدية وعينية مما أسهم فى تنفيذ البرنامج بكل أريحية بالنسبة لهن ، مقدمين الشكر أيضاً لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج وحسن تعاونهم وعلى الجهد المبذول .

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