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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أزمة بلاط صاحبة الجلالة.. «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تقرر تسريح خُمس الصحفيين

صدى البلد

أعلنت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إقالة أكثر من خُمس طاقم التحرير فيها، وسط أزمة تشهدها وسائل الإعلام الأمريكية، فيما تظاهر صحفيون من مجموعة "كوندي ناست" التي تضم "فانيتي فير" و"فوج" و"جي كيو"، في نيويورك ضد خطة اجتماعية تهدد وظائفهم، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، الأربعاء.

وسيجري الاستغناء عما لا يقل عن 115 صحفيا من صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، لمواجهة خسائر سنوية تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وفق ما أعلن مالكها الملياردير ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية باتريك سون شيونج، على صفحات الصحيفة الكبرى التي أنشئت قبل 142 عاماً في كاليفورنيا.

وقال رجل الأعمال الذي اشترى الصحيفة مقابل 500 مليون دولار سنة 2018: “قرار اليوم مؤلم للجميع، لكن من الضروري أن نتحرك بسرعة ونتخذ خطوات لبناء صحيفة قابلة للحياة ومزدهرة للأجيال المقبلة، مع زيادة الاشتراكات وعائدات الإعلانات”.

وأعربت نقابة الصحفيين عن أسفها لهذه الخطوة قائلة: “ما زلنا نؤمن بصحيفة لوس أنجلوس تايمز وبالدور المهم الذي تؤديه في ديموقراطية نابضة بالحياة. لكن الصحيفة لا تستطيع أن تضطلع بهذا الدور في حال الإجهاز على موظفيها، في ظل تصاعد التوتر في البلاد هذا العام بموازاة الحملات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي تلوح في أفقها منافسة محتملة بين جو بايدن ودونالد ترامب”.

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