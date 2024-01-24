العمل: سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحى بالأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع الصحى ( وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى إحدى قرى المحافظة ) تحتعنوان سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بينالعاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، تناولت الندوة عدة محاضرات علمية ونظرية حول أنواع المخاطر داخل بيئة العمل بالقطاع الصحي ، وكيفية إعداد خطة الطوارئ والإخلاء ، وأهدافهافي الحفاظ على العمال والمنشآت، وذلك ضمن جهود المديرية فى نشر التوعية والتثقيفحول كيفية تطبيق إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة لحماية العنصر البشرى والممتلكات من أنواع المخاطر المختلفة ..

وأوضح الدكتورهشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر ،فى تقريرٍ للوزارة أن تلك الندوات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من أجل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بكافة المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى من المخاطر التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل و للحفاظ على المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة شهدت كلمة ألقتها الكيميائية منال سمير عبد المعطى بالانابة عن مدير المديرية أكدت خلالها اهتمام الوزارة بالحفاظ على العنصر البشرى فى العملية الإنتاجية أو الخدمية ، وهو محور اهتمامها فى كل البرامج التى تقدمهاوالخدمات التي توفرها لحمايته ورعايته وتنمية مهاراته ، كما نوهت في المحاضرة التىألقتها حول كيفية إخلاء العمال من المكان أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم وحفاظاعلى المنشأة ، والحد من حدوث الحرائق لضمان سير العملية الإنتاجية ، وتقليل الحوادث والإصابات ، وأيضا تناولت الندوة ضرورة التحقيق في الحوادث للتعرف علىأسباب الحوادث ،ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها مرة أخرى ، وأكد مدير المديرية الحرص على عقد مثل تلك الندوات بصفة مستمرة لتحقيق أحد أهم أهداف الوزارة والإدارةالمركزية للسلامة والصحة المهنية وهى تأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري.