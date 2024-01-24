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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضحيات متجسّدة| المؤتمر يهنئ الرئيس ووزير الداخلية بـ عيد الشرطة الـ 72

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

وجه اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وزارة الداخلية " جنود وضباط بمناسبة الذكرى الـ " 72 للعيد الشرطة تقديرا لتضحيتهم الغالية في 25 يناير عام 1952 في تجسيد حقيقي لتضحيات وبسالة أبطال الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن و صناعة مجد تتباهي به الأجيال نستلهم منه معاني النضال والوفاء والاخلاص لتراب الوطن وسيبقي هذا الحدث التاريخي خير دليل علي تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذج مشرف من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن لذا استحق هذا اليوم ان يكون عيداً لابطال تفخر بهم مصر والمصريين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له إلي أن مشاركة الرئيس السيسى في الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم الضباط لهو أبرز دليل على اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تؤديه الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في حفظ الأمن و استتبابه فضلا عن التقدير لحجم التضحيات الذي يقدمه أبناء جهاز الشرطة متمثلا في عدد الشهداء والمصابين منهم لافتا إلى أن الشرطة المصرية تقدم دورا وطنيا للحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية، وقضت علي مؤامرات إسقاط الدولة المصرية ومحاولات إدخالها في نفق فوضى عارمة كي تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.

وتابع فرحات: الاحتفال هذا العام بعيد الشرطة يأتي في ظل تقدم ملحوظ وبالغ لكافة أجهزة وزارة الداخلية و كافة الخدمات الأمنية التي تقدم للمواطنين في كافة القطاعات مثل قطاع الأحوال المدنية وقطاعات المرور و الجوزات فضلا عن تطوير قطاع السجون وتغيير مسماه إلى قطاع الحماية المجتمعية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل إيمانا من وزراة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.

اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية الشرطة المصرية

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