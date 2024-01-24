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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية إنشاء شركة لرفع تركيز خام الفوسفات

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال خلال التوقيع

 شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "ويلسون" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية.

تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة في تأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة للخام وكذلك العمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات.

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جاء ذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية

أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وهذا الحرص يشمل كافة أوجه التعاون والشراكات وكذلك التخارج في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات والقطاعات، موضحاً أن هناك توجيه بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بفتح المجال ومساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.                        

قال الدكتور  عصمت إن مصر تمتلك ثروات متنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، مشيرًا إلى أهمية تغيير استراتيجية العمل  من استخراج الخامات إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد، موضحا أن مشروع زيادة تركيز  خام الفوسفات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعة الاخرى التى تعمل بها العديد من الشركات التابعة، مضيفا أن "النصر للتعدين" شركة واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة ، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

وقع الاتفاقية كل من المهندس أبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس مانيش ناجبال عن شركة ويلسون، والمهندس عمرو صافي عن مجموعة الصافي، بمشاركة المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ويذكر أن شركة النصر للتعدين تعد من الشركات الرائدة في مجال استخراج وتسويق الفوسفات، ولديها الخام اللازم لأغراض نشاط الشركة موضوع الاتفاقية، كما تمتلك شركة "ويلسون" التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيل مصنع رفع تركيز خام الفوسفات الذي سيتم إنشائه، وشركة الصافي كشريك في الاستثمار بالشركة المقرر تأسيسها.

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