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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: التصفية هي الحل في بعض شركات قطاع الأعمال

قطاع الاعمال
قطاع الاعمال

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن  بعض شركات قطاع الاعمال تحقق خسائر كبيرة لأسباب هيكلية يصعب إصلاحها، مشيرًا إلى أن رأس أموال هذه الشركات تآكل أكثر من مرة، ومن المفترض أن يتم تصفية هذه الشركات،  ولكن في الماضي يتم إلقاء أعباء هذه الشركات على موازنة الدولة، مما يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، بدون حل.


وتابع "نافع"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قطاع الاعمال مر بالكثير من الأعمال التاريخية، فعملية توسيع الملكية في هذه الشركات كانت تواجه مقاومة من العمال في الماضي، ولكن الآن الوضع  أصبح مختلفًا، فالعمال ليس لديهم أي مشكلة في تغيير هيكل ملكية هذه الشركات، ما دام أنتهم مستمرين في العمل. 


وأضاف أن  الحل الوحيد في بعض الشركات كان يتمثل في التصفية لبعض خطوط الإنتاج الخاسرة، وتغيير النشاط وإلغاء بعض الأنشطة الغير ناجحة،  مضيفًا أن  جانب كبير من شركات القطاع العام لديهم ميراث كبير من تداخل الملفات الكثير مثل الأراضي والمديونيات القديمة، ومشاكل الترخيص، وهذا يؤدي إلى امتناع المستثمرين عن الدخول لشراء هذه الشركات. 

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