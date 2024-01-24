جامعة حلوان تعلن الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بماجستير الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني

أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

وقد كشف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان أن الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير و الشروط تشمل الآتي :

يقبل البرنامج حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص

لا يقبل البرنامج التعليم المفتوح

يجب للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية تقديم المستندات المطلوبة كاملة

تشمل الاوراق المطلوبة للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان :

شهادة الليسانس أو البكالوريوس

شهادة التقديرات بالدرجات

صورة الرقم القومي

6 صور شخصية

شهادة الميلاد

مستخرج من شهادة الميلاد

الموقف من التجنيد.

ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

وقد ناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس بآداب حلوان مشاريع التخرج، وذلك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

حيث تمت مناقشة مشروع تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية .

ويأتي ذلك ضمن خطة البرنامج البحثية في إعداد مشروعات التخرج بما يؤدي تطبيقها إلى تغطية جميع محافظات مصر.

ويعد المشروع الذي أعده الطلاب متميزا بمجهود رائع وبدعم من البرنامج والكلية للمنافسة في سوق العمل بما يضمن تحقيق مستوى ريادي في التخصص على مستوى الجامعات المصرية.

وتشكلت لجنة مناقشة المشروع من أعضاء هيئة التدريس من كل من الدكتورة فاطمة عبد الصمد، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور ياسر خضر، الدكتور محمد سالم.