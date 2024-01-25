نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة ريهام سعيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما تعرضت لتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل.

أثارت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب صدق تنبأها في طلاق ياسمين عبد العزيز من العوضي خلال عام ٢٠٢٤.

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام بصورا جديدة خلال تواجدها في أسبوع الموضة بباريس.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة مني زكي، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم رحلة 404.

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.