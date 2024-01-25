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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد تشويه وجهها..صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

تصدرت الفنانة ريهام سعيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما تعرضت لتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل.

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبد العزيز و العوضي| ليلي عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

أثارت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب صدق تنبأها في طلاق ياسمين عبد العزيز من العوضي خلال عام ٢٠٢٤.

 

بلقيس فتحي بفستان جرئ في باريس يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام بصورا جديدة خلال تواجدها في أسبوع الموضة بباريس.

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة مني زكي، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم رحلة 404.

 

بالجينز الملفت.... شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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