وسط المحادثات الجارية.. مسئول إسرائيلي ينفي التوصل إلى اتفاق وشيك مع حماس

نفى مسئول إسرائيلي الادعاءات التي تشير إلى أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس على وشك التنفيذ. ونقل المسئول، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، لشبكة CNN أنه لا تزال هناك مسافة كبيرة يجب قطعها قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

وخلافا للتقارير، أوضح المسئول أن حماس لم ترفض اقتراحا يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل وقف مؤقت للأعمال العدائية. ووفقا للمسئول، لم يتم تقديم مثل هذا العرض أبدا ليشمل الجماعة، لكنهم أكدوا أن الحوار عبر الوسطاء مستمر.

وفي وقت سابق من الأسبوع، انتشرت تقارير تشير إلى أن حماس رفضت وقفًا مقترحًا للأعمال العدائية لمدة شهرين مرتبطًا بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، أشارت مصادر أخرى إلى أن الصفقات المحتملة المتعددة وصلت إلى مراحل متقدمة من التفاوض.