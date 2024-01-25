أخبار الفن| حضور منى زكي وأحمد حلمي عرض فيلم رحلة 404.. نجوم الفن في العرض الخاص لـ«ليلة العيد»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



حضور منى زكي وأحمد حلمي عرض رحلة 404

حرص الفنان أحمد حلمي على مرافقة زوجته الفنانة منى زكي خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد رحلة 404.

بدء توافد النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

بدأ توافد أسرة فيلم ليلة العيد لحضور العرض الأول للفيلم داخل سينما مول العرب.

انطلاق احتفالية مئوية "سيد درويش" بقصر عابدين | صور

انطلقت فعاليات احتفالية مئوية سيد درويش بقصر عابدين بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، ويحييه عدد من المطربين من مصر والوطن العربي

أشرف زكي يحضر عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

بدأ عزاء والدة السيناريست والكاتب أحمد عبد الفتاح بمسجد الشرطة، وحرص الدكتور أشرف زكي والفنانة صبا الرافعي على تقديم واجب العزاء.



يحيى الفخراني وأحفاده يدعمون لميس جابر في حفل توقيع كتابها

حرص الفنان يحيى الفخرانى وأحفاده ونجله شادى على دعم الدكتورة لميس جابر وحضور حفل توقيع ثلاثيتها "حدوتة ع الماشي" في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ويدير ندوة الكتاب الدكتورة صفاء النجار.

تفويض جمعية «أبناء فناني مصر» لتحصيل حق الأداء العلني للمخرج والمؤلف

أصدر اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز قرارًا بتفويض جمعية أبناء فناني مصر بالتعاقد لتحصيل حق الأداء العلني للمؤلف والمخرج وكذلك حق الأداء العلني لفناني الأداء والحقوق المجاورة .