بدء توافد النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم ليلة العيد

بدأ منذ قليل توافد أسرة فيلم ليلة العيد لحضور العرض الأول للفيلم داخل سينما مول العرب.

وكان من اوائل الحضور كل من نجلاء بدر والمؤلف أحمد عبدالله والمخرج سامح عبد العزيز وأحمد السبكي.

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا، تمهيدًا لطرحه قريبًا في جميع دور العرض السينمائية.



ونشر أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، البرومو التشويقي لـ فيلم ليلة العيد بطولة الفنانة يسرا، والذي يضم كوكبة من النجوم ، أبرزهم : ريهام عبد الغفور وغادة عادل، وعلق عليه: الإعلان الرسمي لـ فيلم ليلة العيد، 25 يناير في جميع السينمات، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد فقط 3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه في 25 يناير الجاري لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

روجت الفنانة يسرا لفيلم «ليلة العيد» المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم البارزين، مشيرة إلى استمرار تصويره لأكثر من عام ونصف.