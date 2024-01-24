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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفويض جمعية «أبناء فناني مصر» لتحصيل حق الأداء العلني للمخرج والمؤلف

صدى البلد

أصدر اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز قرارًا بتفويض جمعية أبناء فناني مصر بالتعاقد لتحصيل حق الأداء العلني للمؤلف والمخرج وكذلك حق الأداء العلني لفناني الأداء والحقوق المجاورة .


وجاء في نص البيان: يبارك اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز بحضور رئيس الاتحاد والنقباء الأجلاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فوده نقيب المهن السينمائية والكاتب أيمن سلامة والكاتبة مريم نعوم كممثلين عن جمعية مؤلفي الدراما والمستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية بناء فناني مصر وهيثم شاكر رئيس مجلس إدارة شركة ايفاز .

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تم الاتفاق علي تفويض جمعية أبناء فناني مصر علي التعاقد مع شركة ايفاز لتحصيل حق الأداء العلني للمؤلف والمخرج وكذلك حق الأداء العلني لفناني الأداء والحقوق المجاورة وعلى أعضاء النقابات الفنية سرعة الانضمام إلى الجمعيتين واستيفاء الأوراق اللازمة حتي يتثني للشركة تحصيل حقوق الأداء العلني للأعضاء أصحاب الأعمال الفنية .

اتحاد النقابات الفنية الدكتور أشرف ذكي الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية المخرج مسعد فودة المخرج الكبير عمر عبد العزيز

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