أشرف زكي يحضر عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

بدأ عزاء والدة السيناريست والكاتب أحمد عبد الفتاح بمسجد الشرطة، وحرص الدكتور أشرف زكي والفنانة صبا الرافعي على تقديم واجب العزاء.

يذكر أن المؤلف أحمد عبد الفتاح، قدم العديد من الأعمال مع كبار النجوم، ومن أبرز أعماله أفلام "حالة حب" مع تامر حسنى وهانى سلامة، "زى الهوا" بطولة خالد النبوى وداليا البحيرى، "عمر وسلمى" بطولة تامر حسنى ومى عز الدين، "كابتن هيما" بطولة تامر حسنى وزينة، "نور عينى" بطولة تامر حسنى، وغيرها من الأفلام.

وفى الدراما كتب مسلسلات "دعوة فرح" بطولة سميرة أحمد، "قلب ميت" بطولة شريف منير وغادة عادل، "حدف بحر" بطولة سمية الخشاب، "بره الدنيا" و"الصفعة" بطولة شريف منير، "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير"، "دكتور أمراض نسا"، "مولانا العاشق"، "أبو البنات"، "اللهم انى صائم" بطولة مصطفى شعبان، "كلمة سر" بطولة لطيفة، "بحر" بطولة ماجد المصرى، "الأخ الكبير" و"صربة معلم" بطولة محمد رجب، "ضل راجل" بطولة ياسر جلال وغيرها من المسلسلات.