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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي يحضر عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

أشرف زكي
أشرف زكي

بدأ عزاء والدة السيناريست والكاتب أحمد عبد الفتاح بمسجد الشرطة، وحرص الدكتور أشرف زكي والفنانة صبا الرافعي على تقديم واجب العزاء.

يذكر أن المؤلف أحمد عبد الفتاح، قدم العديد من الأعمال مع كبار النجوم، ومن أبرز أعماله أفلام "حالة حب" مع تامر حسنى وهانى سلامة، "زى الهوا" بطولة خالد النبوى وداليا البحيرى، "عمر وسلمى" بطولة تامر حسنى ومى عز الدين، "كابتن هيما" بطولة تامر حسنى وزينة، "نور عينى" بطولة تامر حسنى، وغيرها من الأفلام.

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وفى الدراما كتب مسلسلات "دعوة فرح" بطولة سميرة أحمد، "قلب ميت" بطولة شريف منير وغادة عادل، "حدف بحر" بطولة سمية الخشاب، "بره الدنيا" و"الصفعة" بطولة شريف منير، "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير"، "دكتور أمراض نسا"، "مولانا العاشق"، "أبو البنات"، "اللهم انى صائم" بطولة مصطفى شعبان، "كلمة سر" بطولة لطيفة، "بحر" بطولة ماجد المصرى، "الأخ الكبير" و"صربة معلم" بطولة محمد رجب، "ضل راجل" بطولة ياسر جلال وغيرها من المسلسلات.

الدكتور أشرف زكى المؤلف أحمد عبد الفتاح أنا العاشق المسلسلات هاني سلامه تامر حسني

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