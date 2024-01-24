انطلاق احتفالية مئوية "سيد درويش" بقصر عابدين | صور

انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية مئوية سيد درويش بقصر عابدين بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، ويحييه عدد من المطربين من مصر والوطن العربي.



ويحيي كل من فريق مسار إجبارى والمطرب محمد محسن حفلا غنائيا داخل قصر عابدين احتفالا بمئوية سيد درويش، مساء اليوم بعنوان "انا هويت وما انتهيت".



الحفل يشهد عرضا فنيا استثنائيا يقدم على هامش معرض القاهرة للكتاب، ويهدف إلى تكريم إرث الراحل سيد درويش وتقديم موسيقاه إلى شرائح الجمهور الجديد.



الحفل ينظمه مركز أبو ظبي للغة العربية بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش، ويتضمن باقة متميزة ومختارة من أعمال «فنان الشعب» سيد درويش، يقدمها كل من ، مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي، الفنانة التونسية عبير النصراوي، وفرقة مسار إجباري و بقيادة المايسترو شادي عبدالسلام.

الفنان محمد محسن.