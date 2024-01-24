الحوثي يكشف تفاصيل الاشتباك مع السفن والمدمرات الحربية الأمريكية

أكد الحوثيين إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة بجانب إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة.

وقال الحوثي، في بيان،: "وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغمَ محاولة السفن الحربية اعتراضها حيث استخدمنا في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ البالستية.

وأضاف الحوثي : إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيِ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حقِ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي.

وحدث الاشتباك اليوم مع عدد مِن المدمراتِ والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين.