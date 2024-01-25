أخبار التوك شو.. السيسي: مصر تعمل على عدم توسيع الحرب.. والاقتتال ليس في مصلحة المنطقة.. أحمد موسى: الداخلية تعرضت لمؤامرة من 2006 لـ2011 لهدم جهاز الشرطة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

قال الرئيس السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما: "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".

أضاف في حديثه مع عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن وزارة الداخلية بدأت حملة كبرى ضدها بداية من 2006 وحتى عام 2011، وكانت مؤامرة هدفها هدم جهاز الشرطة، على الرغم من أنهم يعملون دائما على الدفاع على هذا الوطن، حماية أمن وسلامة الوطن ومواطنيه، إذ أن الداخلية هي من واجهت ودافعت عن الدولة ضد الإرهاب.

افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التوسع في المحاور الزراعية ساهم كثيرا في دعم الأمن الغذائي خلال الأزمات الاقتصادية.

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، أن محور الصوامع ساهم أيضا في زيادة الاحتياطي الغذائي للبلاد.

أكد الكاتب الصحفي خالد فرج، “أول مرة أشوف في حياتي أشوف الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز”، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز".

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، وجاء من خلاله، أن وزيرة الدفاع الهولندية تستمع لشرح من فريق الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح عن حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية تكشّف منذ أن اعتلى الائتلاف اليميني المتطرف سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبدأوا يتحدثون صراحة عن مشروعات الاستيطان والضم والتهجير للوصول في النهاية إلى وهم "إسرائيل الكبرى".

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أشار إلى أن الشعب المصري كله وحدة واحدة ولا يوجد تفرقة، وأن مصر قادرة على العبور من الأزمة التي تمر بها، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت اهتمامه الكبير بالملف الاقتصادي وظروف المعيشة للمواطن.

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.