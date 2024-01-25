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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي: مصر تعمل على عدم توسيع الحرب.. والاقتتال ليس في مصلحة المنطقة.. أحمد موسى: الداخلية تعرضت لمؤامرة من 2006 لـ2011 لهدم جهاز الشرطة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

السيسي: مصر تعمل على عدم توسيع الحرب.. والاقتتال ليس في مصلحة المنطقة

قال الرئيس السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما: "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".

أضاف في حديثه مع عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".

 

أحمد موسى: الداخلية تعرضت لمؤامرة من 2006 لـ2011 لهدم جهاز الشرطة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن وزارة الداخلية بدأت حملة كبرى ضدها بداية من 2006 وحتى عام 2011، وكانت مؤامرة هدفها هدم جهاز الشرطة، على الرغم من أنهم يعملون دائما على الدفاع على هذا الوطن، حماية أمن وسلامة الوطن ومواطنيه، إذ أن الداخلية هي من واجهت ودافعت عن الدولة ضد الإرهاب. 

 

رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

 

التلفزيون الإسرائيلي: الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من "نتنياهو"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

السيد القصير: نجحنا في إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التوسع في المحاور الزراعية ساهم كثيرا في دعم الأمن الغذائي خلال الأزمات الاقتصادية.

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، أن محور الصوامع ساهم أيضا في زيادة الاحتياطي الغذائي للبلاد.

 

بعد مرضه.. تفاصيل زيارة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي داخل المستشفى

أكد الكاتب الصحفي خالد فرج، “أول مرة أشوف في حياتي أشوف الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز”، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز".

 

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، وجاء من خلاله، أن وزيرة الدفاع الهولندية تستمع لشرح من فريق الهلال الأحمر المصري أمام معبر رفح عن حجم المساعدات إلى قطاع غزة.

 

متحدث حركة فتح: المخطط الإسرائيلي يستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني |فيديو

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية تكشّف منذ أن اعتلى الائتلاف اليميني المتطرف سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبدأوا يتحدثون صراحة عن مشروعات الاستيطان والضم والتهجير للوصول في النهاية إلى وهم "إسرائيل الكبرى".

 

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرئيس حريص على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أشار إلى أن الشعب المصري كله وحدة واحدة ولا يوجد تفرقة، وأن مصر قادرة على العبور من الأزمة التي تمر بها، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أوضحت اهتمامه الكبير بالملف الاقتصادي وظروف المعيشة للمواطن. 

 

أمريكا تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي ليبيا السودان الحرائق الحرب

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