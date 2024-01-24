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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صور| مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد قليل

صدى البلد

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، رسميًا، بعد قليل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتى معرض الكتاب 2024 في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بإجمالى عدد عارضين 5250 عارضًا.


ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)، كما حرصت دول الأزمات بالمشاركة في الدورة الحالية من معرض الكتاب بمكتبة وأكثر ومنها فلسطين والعراق واليمن وليبيا والسودان.


وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على سليم حسن شخصية المعرض ويعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.


 

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