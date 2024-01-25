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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر 340 ألف دولار.. كاديلاك سيليستيك الكهربائية تدخل مرحلة الإنتاج

صدى البلد

تتمسك كاديلاك بأسلحتها وتبدأ أخيرًا في إنتاج سيارة سيليستيك Celestiq الرائدة ذات الأبواب الأربعة الفاخرة وسعرها المكون من 6 أرقام، ومع ذلك، لا تتوقع رؤية الكثير منهم على الطريق في أي وقت قريب.

بسعر 340 الف دولار.. كاديلاك سيليستيك الكهربائية تدخل مرحلة الإنتاج

وجرى الكشف عن كاديلاك سيليستيك في عام 2022، وتهدف إلى إعادة تأسيس العلامة التجارية الأمريكية الفاخرة باعتبارها "معيار العالم"، مع سعر يبدأ من حوالي 340 ألف دولار ولكنه يرتفع فورًا بمجرد إلقاء نظرة على قائمة الخيارات، يتم تصنيع السيارة الكهربائية الرائدة يدويًا في المركز الفني العالمي لشركة جنرال موتورز في وارن، أوهايو. وكان من المفترض أصلاً إطلاق السيارة في أواخر عام 2023.

وفقًا لهيئة جنرال موتورز، فإن السبب وراء عدم ظهور هذه السيارة الكهربائية الأنيقة في كل مكان في شوارع أمريكا هو أنها مصممة حسب الطلب. وستكون كل واحدة منها عبارة عن مهمة مخصصة تم تصميمها وفقًا للمواصفات الدقيقة للمالك، على عكس البرامج المماثلة من Rolls-Royce وBentley.

لا تذكر جنرال موتورز عدد السيارات التي تخطط لتصنيعها كل عام، لكن مصادر قريبة من هيئة جنرال موتورز تزعم أن حوالي 100 إلى 150 وحدة سيتم تصنيعها يدويًا كل عام.

مدعومًا ببطارية تبلغ طاقتها 111 كيلووات في الساعة والتي ترسل العصير إلى زوج من المحركات الكهربائية Ultium Drive التي تنتج 600 حصانًا و640 رطلًا من عزم الدوران، يمكن لكاديلاك سيليستيك التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.8 ثانية. ويقدر النطاق بـ 300 ميل عند الشحن الكامل.

وسيمكن للعملاء تحديد سياراتهم حسب ذوقهم، والعمل مباشرة مع مصممي كاديلاك من خلال خدمة كونسيرج فردية تساعد المشترين في تصميم سياراتهم الكهربائية بما يتناسب مع احتياجاتهم. 

كاديلاك كاديلاك سيليستيك Celestiq سيليستيك Ultium Drive Rolls-Royce Bentley

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