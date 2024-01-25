أخبار التعليم .. خدنا الإجازة.. موعد انطلاقها بالجامعات وبدء الترم الثاني في هذا الموعد.. للطلاب الوافدين .. التقدم لجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



خدنا الإجازة.. موعد انطلاقها بالجامعات وبدء الترم الثاني في هذا الموعد

أنتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، بالاضافةإلي ان بعض الكليات أعلنت نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 ولكن رسميا لم تبدأ إجازة نصف العام ، يبحث الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024.



للطلاب الوافدين .. التقدم لجامعة حلوان الاهلية عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.



جائزة مالية 25 ألف دولار.. تعرف على شروط التقدم لجائزة اليونسكو لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023، حول : (التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر)؛ بهدف مكافأة المشروعات والمُبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مُبتكرة وشاملة معنية بالمُناخ، فضلًا عن مشروعات ومُبادرات تُمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيرات المُناخية وتعزيز التنمية المُستدامة.



قمر الذئاب الجائعة | يظهر في سماء مصر الليلة

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن يوم الخميس 25 يناير حيث يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 99.9 % تقريبا، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤

يعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لقبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)

اعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، يسر الأكاديمية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية: