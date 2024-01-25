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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جائزة مالية 25 ألف دولار..تعرف على شروط التقدم لجائزة اليونسكو لعام 2023

تعرف على شروط التقدم
تعرف على شروط التقدم لجائزة اليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023، حول : (التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر)؛ بهدف مكافأة المشروعات والمُبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مُبتكرة وشاملة معنية بالمُناخ، فضلًا عن مشروعات ومُبادرات تُمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيرات المُناخية وتعزيز التنمية المُستدامة.

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وأكدت منظمة اليونسكو أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بدعم مالي من مملكة البحرين، وتتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، كما أن هذه الجائزة تُكرم الأفراد والمنظمات الذين يضطلعون بمشروعات مميزة؛ للنهوض بالتعليم والتعلم في العصر الرقمي، كما تُسهم الجائزة في إبراز النماذج المتميزة، وأفضل المُمارسات، وسُبل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على نحو إبداعي للنهوض بالأداء الأكاديمي.

ويمكن للجان الوطنية التقدم بمشروعين، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناء على توصية من لجنة تحكيم دولية، على أن يحصل كل منهما على شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار، كما أنه يجب استيفاء استمارة التقدم المُتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى يوم 5 فبراير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط التقدم يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://ar.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، ودور المؤسسات البحثية في دعم هذا التحول، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة هي مُحرك النمو الاقتصادي في المُستقبل، وأن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، في ورشة العمل التي أقامتها شركة هوواوى بعنوان "قمة هواوي في مجال الحوسبة لتحفيز الشركات الناشئة".
"Huawei Cloud Startup Summit - Unleash the Power of Startups" .

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