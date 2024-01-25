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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| مصر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدد بشكل رسمي مواجهة مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وجاءت مواجهة مصر وكوت ديفوار؛ بعد تأهل مصر كوصيف للمجموعة الثانية، وتأهل الكونغو كوصيف للمجموعة السادسة، ويلتقي المنتخبان يوم 28 يناير 2024.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على منتخب زامبيا بهدف نظيف، ضمن الجولة الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وسجل هدف المغرب الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي خاض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، وأراح الركراكي القائد رومان سايس، ولعب مكانه يونس عبد الحميد، وإسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، وأراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا
حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.

عقوبة الكاف على الركراكي
ووقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة صارمة على وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، فإن عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية.

وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية دافع عن رواية اللاعب شانسيل مبيمبا، الذي قال إن وليد الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات بذيئة، خلال مباراة المنتخبين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ودعا الكاف إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.

ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، تقديم استئناف على عقوبة إيقاف وليد الركراكي، واصفا القرار بالمجحف.

وأكد الاتحاد المغربي في بيان رسمي، أن القرار غير صائب، خاصة وأن الوقائع أظهرت عدم صدور أي تصرف من الركراكي يخالف الروح الرياضية. 

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